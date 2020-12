Così la pandemia ha reso i giovani più soli 19 dicembre 2020

“Con il lockdown, quei pochi progressi che avevo riscontrato nei rapporti e nelle relazioni stanno andando pian piano a perdersi”. A parlare è Alessandro, un ragazzo di 19 anni intervistato da ScuolaZoo nell'ambito di un approfondimento sugli “Hikikomori”, parola giapponese con cui si indicano tutti quei giovani fino ai 30 anni che decidono di ritirarsi dalla società per scelta o in seguito a un fenomeno traumatico, come un atto di bullismo.



Il Media Brand della GenZ, seguito da oltre 10 milioni di studenti, ha deciso di dedicare a questo fenomeno la puntata di dicembre del format “Che storia!”: “La pandemia ci ha resi tutti più soli - spiega Francesco Marinelli, direttore editoriale di ScuolaZoo - ma per i giovani le conseguenze delle restrizioni potrebbero essere molto più gravi. Secondo la Società Italiana di Pediatria, molte ragazze e ragazzi potrebbero aver perso la spinta a uscire di casa per paura o per abitudine alla nuova normalità. È per questo che abbiamo deciso di parlare del fenomeno “Hikikomori” e di far spiegare le differenze fra isolamento forzato e volontario: per aiutare più persone possibile a riconoscerlo e a intervenire prima che sia tardi”.

Nel video, realizzato grazie alla collaborazione dell'associazione Hikikomori Italia, tre ragazzi tra i 19 e i 21 anni raccontano come hanno vissuto le restrizioni di questi mesi: chi - come Alessandro - stava pian piano uscendo da questa condizione ha subito un contraccolpo non indifferente, ma c'è anche chi - come Davide - ha avuto nuove opportunità lavorative che gli sarebbero state precluse nel mondo pre-covid, quando i colloqui si svolgevano principalmente in presenza.



Credits: ScuolaZoo, il video è stato realizzato da Guido Colombo e Chiara Greco. Illustrazioni di Valeria Apa.