Così due ragazzi hanno creato il primo poliambulatorio digitale d’Italia di Francesca Milano 23 febbraio 2020

Nel 2017 Alessandro Ambrosio e Gianluca Manitto hanno fondato Epicura, il primo poliambulatorio digitale d'Italia. Partiti con un piccolo investimento di 2mila euro, in due anni hanno costruito una rete nazionale composta da medici, fisioterapisti, osteopati, veterinari e assistenti domiciliari che oggi conta oltre 800 figure attive in 10 delle principali città italiane. I professionisti di Epicura raggiungono ogni giorno i pazienti a casa, 7 giorni su 7, garantendo un servizio di qualità a prezzi accessibili e trasparenti. In questa intervista i due startupper raccontano come è nata l'idea, come l'hanno realizzata, quali difficoltà hanno dovuto affrontare e quali sono le prossime sfide legate al mondo della sanità, settore cruciale in un Paese che invecchia come l'Italia.