Cosaporto.it, il delivery per le occasioni speciali di Francesca Milano 15 aprile 2020

Nell'ultimo mese gli ordini su Cosaporto.it sono più che decuplicati: c'è chi ordina torte, chi bottiglie di vino, chi fiori, chi pane. In questa intervista Stefano Manili, ospite di “Stories di successo – Home edition” e foundatore di Cosaporto.it, racconta la storia della sua startup nata 3 anni fa. Dalla scelta dei negozi con cui collaborare alla creazione di un'offerta di alto livello per i clienti, Manili spiega la strategia di Cosaporto.it, che oggi è attiva in 4 città italiane e una città straniera. Ma presto allargherà i suoi orizzonti.