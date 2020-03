Cosa sappiamo finora del Coronavirus

Il 31 dicembre 2019 la Cina ha reso noto che a Wuhan, nella provincia di Hubei, c'era un focolaio febbrile di natura sconosciuta. Il punto di partenza dell'infezione è stato identificato nel mercato del pesce e di altri animali vivi di Huanan, al centro di Wuhan. Il 7 gennaio 2020 è stato isolato l'agente patogeno responsabile dell'epidemia: un nuovo betacoronavirus, simile alla Sars. Inizialmente è stato denominato 2019-nCov, poi Sars-CoV-2. La malattia causata dal nuovo virus è stata chiamata dal Wto Covid-19. Ecco la storia della nuova infezione, la trasmissione dagli animali all'uomo e poi quella interumana, dimostrata a Wuhan, ma anche in Lombardia e in Veneto. E poi come si trasmette, quali sono i sintomi, il tasso di letalità, le cure sperimentali in atto. E i vaccini in fase di sviluppo.