Cosa c’è nel Family act: dall’assegno unico per i figli ai congedi papà da 10 giorni

Approvato il Family Act, un disegno di legge delega che riforma le politiche familiari. Ecco le misure, dall'assegno universale alle agevolazioni per le giovani coppie.Per approfondire: Che cos'è il family act: dagli sconti per gli asili all'assegno unico per i figli