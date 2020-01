Cos'è il "Women's act", il piano per le donne di Mara Carfagna

Milano, 22 gen. (askanews) - Cinque proposte di legge per sostenere le donne concretamente in altrettanti momenti cruciali della loro vita e diminuire gli ostacoli che tuttora impediscono loro di contribuire pienamente alla vita economica e sociale del Paese. È il "Women's act", un progetto di Mara Carfagna da lei definito "un piano d'azione per le donne per favorire la loro partecipazione alla vita economica, sociale e politica del Paese"

Le proposte partono dalla scuola, per poi accompagnare le donne nel mondo del lavoro fino alla pensione: si comincia con l'esenzione dal pagamento della retta universitaria per le studentesse più meritevoli; poi reddito d'imposta per 3 anni a chi assume a tempo indeterminato una donna in più rispetto all anno precedente; obbligo di pubblicazione da parte delle imprese dei dati sui salari per incentivare la parità retributiva, un sostegno unico per le madre lavoratrici che riunisca e organizzi tutti i bonus e uno sconto di un anno sull'età pensionabile per le mamme, uno per ogni figlio.