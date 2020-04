Corrado Passera: “Per rilanciare il Paese incentivi agli imprenditori che investono” di Monica D'Ascenzo 24 aprile 2020

Per la ripresa dell’economia è necessario avere una visione complessiva e intervenire sui diversi fronti. Per gli imprenditori bisogna lavorare sulla semplificazione delle procedure burocratiche, sugli incentivi per chi investe e crea occupazione, sulla moratoria di tasse e bollette per chi ha vissuto difficoltà. Queste le linee su cui agire secondo Corrafo Passera, ceo di Illimity Bank.