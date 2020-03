Coronavirus,Zingaretti: dobbiamo tutti cambiare abitudini di vita

Roma, 6 mar. (askanews) - Evitare le gite e gli assembramenti, in particolare le attività dei centri anziani: il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti lo ha detto nella conferenza stampa in cui ha illustrato la situazione nella regione della capitale.

Il messaggio che bisogna mandare però è molto chiaro: ovviamente no al panico, ma al tempo stesso io mi permetto di dire sì alla responsabilità individuale e al dovere di tutte e tutti di rispettare le regole di comportamento.

E' inutile che giriamo intorno al problema, per alcune settimane bisogna cambiare abitudini di vita, sia nella dimensione pubblica sia in quella privata. Altrimenti mentiamo alle persone. Questo non significa diffondere panico ma indicare le misure per evitare la paura.