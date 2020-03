Coronavirus, Zingaretti: 3,5 milioni euro per lezioni a distanza

Roma, 6 mar. (askanews) - Tre milioni e mezzo per le scuole del Lazio, per favorire l'istruzione a distanza nel periodo di chiusura degli istituti: li ha annunciati il governatore del lazio Nicola Zingaretti in conferenza stampa.

"Abbiamo preso una iniziativa importante per la scuola nella nostra regione; abbiamo stanziato circa 3,5 milioni di euro per i progetti di classe virtuale. Abbiamo già scritto a tutti i sindaci, e oltre ai fondi nazionali che prevedeono già fondi per sviluppare progetti di istruzione a distanza, arriviamo a un contributo a tutti gli istituti superiori del Lazio di 3.000 euro per rafforzare l'acquisto di attrezzatura dedicata al tema, formazione docenti, tecnici esperti, produzione di materiale e anche, in pochi giorni, per uno stanziamento di 700mila euro, acquisti di pacchetti didattici per la formazione a distanza" ha detto Zingaretti.