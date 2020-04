Coronavirus, Zaia: niente scampagnate o rimettiamo limiti

Roma, 14 apr. (askanews) - "I nostri comportamenti incidono sulla qualità della nostra salute e su quella degli altri, perché diffondiamo il contagio. Non posso vedere immagini dei parcheggi dei rifugi pieni di auto o sapere che il Soccorso alpino è dovuto intervenire per soccorrere persone in montagna. Aspetto ancora 24 ore altrimenti prenderò dei provvedimenti ma non è giusto che per qualcuno debbano pagare tutti i veneti".

Così il presidente del Veneto, Luca Zaia, nel consueto corso del punto stampa presso la Protezione Civile a Marghera.

"Non si va al mare e non si va in montagna - ha ribadito Zaia - facciamo tutti un sacrificio, le forze dell'ordine nel contestarci la distanza da casa e noi ad uscire, e in ogni caso la cosa migliore è restare a casa. Si esce solo in un raggio d'azione per cui si possa vedere ancora la propria abitazione. Ripeto: aspetto ancora 24 ore, se mi arrivano foto di chi pensa di fare scampagnate, dico che così non funziona. Se per caso ci viene la tentazione di fare più passi pensate ai bambini immunodepressi, ai bambini leucemici, agli oncologici che non sono solo anziani e pensate anche agli anziani che hanno diritto di vivere in salute e non devono pagare dazio perché qualche irresponsabile è riuscito a diventare il vettore del virus", ha concluso il governatore.