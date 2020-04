Coronavirus, il video della Polizia: siamo tutti uguali, rispettiamo la legge 05 aprile 2020

La Polizia di Stato ha realizzato un video per spiegare l'importanza del rispetto delle regole fissate nell'emergenza coronavirus e per contrastare la diffusione delle fake news, ricordando che anche gli agenti in servizio si confrontano con gli stessi problemi e limitazioni degli altri cittadini