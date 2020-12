Coronavirus, il vaccino Pfizer è arrivato allo Spallanzani di Roma

Scortato dai Carabinieri, alle 11.20 del 26 dicembre, è arrivato all'Ospedale Spallanzani di Roma il furgone con i primi vaccini anti Covid per l'Italia della Pfizer BionTech, partiti il giorno di Natale dalle Fiandre. Ora le dosi saranno suddivise nel centro di alto biocontenimento dello Spallanzani in scatole che verranno poi consegnate ai militari per essere trasportate con aerei, elicotteri e vetture militari in tutta Italia per il V-day del 27 dicembre.Per approfondimenti