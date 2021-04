Coronavirus, vaccinati 800 senzatetto in Vaticano 02 aprile 2021

Nelle immagini di Vatican news i senzatetto che hanno ricevuto il “vaccino sospeso” di Papa Francesco. Per ora sono 800, ma in totale saranno 1.200 le somministrazioni a «persone tra le più povere ed emarginate», alimentate dalla raccolta fondi lanciata dall'Elemosineria apostolica vaticana in nome di Francesco, con donazioni online sul conto della carità verso i poveri del Santo Padre per un “vaccino sospeso”. (Fonte: Vatican news)