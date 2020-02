Coronavirus, in un video l'impegno delle Forze armate italiane

Milano, 28 feb. (askanews) - Le forze armate italiane sono impegnate dal primo giorno dell emergenza generata dalla diffusione nel nostro Paese del nuovo coronavirus Covid-19, inizialmente per il rientro dei connazionali da Wuhan, in Cina con i voli dell Aeronautica Militare, anche in Alto Bio-Contenimento per lo studente 17enne di Grado, successivamente per il rimpatrio degli italiani che si trovavano sulla nave Diamond Princess nella baia di Fukuyama.

Di recente, inoltre, i militari italiani sono impegnati in prima linea anche per regolamentare gli accessi nei comuni della zona rossa in nord Italia.