Coronavirus: ultima spiaggia per assumere i medici in pensione?

Il forum del Sole 24 Ore è dedicato all'emergenza coronavirus e alle assunzioni necessarie per fronteggiare l'assistenza ai malati. Mancano posti letto in terapia intensiva, in medicina d'urgenza, in medicina interna e in malattie infettive. Ne parliamo con Carlo Palermo, segretario nazionale Anao-Assomed.