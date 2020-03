Coronavirus, troppe vittime: a Bergamo l'esercito porta via le bare 19 marzo 2020

Un’impressionante colonna di mezzi militari ha attraversato la sera del 18 marzo il cuore di Bergamo, dal cimitero monumentale fino all'autostrada, con a bordo i feretri dei morti da coronavirus che il camposanto bergamasco non riesce più a gestire per il numero troppo elevato: le attese per le cremazioni avevano ormai superato la settimana. I feretri, collocati su una trentina di camion dell'esercito, sono una settantina e sono diretti a una dozzina di destinazioni in tutta Italia.