Coronavirus, Toti: primo caso Liguria arrivato da zone a rischio

Genova, 25 feb. (askanews) - "Ragionevolmente stiamo parlando del primo caso positivo in Liguria. Si tratta di una donna di 72 anni che si trovava in un hotel ad Alassio e proveniva da una delle zone a rischio. Al momento è ricoverata all'ospedale San Martino di Genova ma è fortunatamente in buone condizioni". Lo ha spiegato il governatore della Liguria, Giovanni Toti, facendo il punto sull'emergenza coronavirus durante una conferenza stampa.

"La signora aveva ricevuto delle cure al pronto soccorso dell'ospedale di Albenga, prima che scattasse la nostra ordinanza interdittiva e quindi abbiamo ovviamente già rintracciato il personale sanitario con cui era entrata in contatto, che sarà sottoposto a isolamento".