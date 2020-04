L'emergenza coronavirus ha evidenziato la necessità di avere strumenti per lavorare da casa o seguire le lezioni a distanza. L'Istat rileva che un terzo delle famiglie non ha un pc o un tablet, quota che scende al 14,3% per famiglie con almeno un minore. Solo nel 22,2% delle famiglie ogni componente ha a disposizione un pc o un tablet.Per approfondire