Coronavirus, tamponi drive-in: i test si fanno in auto

Dal Nord al Sud test rapidi coronavirus in auto. Come se si andasse al drive-in, ci si mette in coda e si viene testati a bordo. É stato il ministero della Salute a dare il via libera ai tamponi rapidi. Undici quelli validati. Il prelievo di campioni in auto velocizza i test ed evita ai sanitari di doversi recare a domicilio. Per il “pit stop” bisogna ricevere la convocazione della Asl di appartenenza.Per approfondire