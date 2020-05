Coronavirus, in Sudafrica ti aiuta il "boss del lockdown"

Milano, 5 mag. (askanews) - "Ciao, sono il boss del lockdown e ti dirò cosa puoi o non puoi fare durante l'isolamento".

Si presenta così il "lockdown bozza", boss in gergo, la piattaforma che in Sudafrica aiuta i cittadini a capire con facilità quali sono le restrizioni da Covid 19. É stata creata da 4 amici che si sono resi conto della difficoltà di accedere a tutte le informazioni, diverse da luogo a luogo. Così hanno messo insieme tutte le linee guide prese da documenti ufficiali del governo e dalle associazioni industriali.

Si sceglie la provincia, e poi la municipalità in cui si vive e si accede a un sistema a semafori, di comprensione semplice e immediata, che spiega quali attività sono permesse e quali no: verde concesso, rosso proibito, arancione sì ma con restrizioni (ad esempio sì al cibo a domicilio, ma vietato sedersi ai tavoli, sì alla vendita di prodotti per capelli ed estetica ma no ai trattamenti). Specificando per ogni settore il dettaglio delle restrizioni.

Per ogni regione viene anche indicato quante ore mancano all'inizio del coprifuoco.

In Sudafrica i casi accertati di coronavirus sono oltre 7mila, i morti oltre 130.