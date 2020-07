Coronavirus, Speranza: proroga misure antiCovid fino al 31 luglio

Milano, 14 lug. (askanews) - "Le misure di contenimento del Covid 19 saranno prorogate con un Dpcm al 31 luglio". Lo ha detto il ministro della salute, Roberto Speranza, durante il suo intervento al Senato per riferire sull'emergenza Coronavirus.

"Non possiamo abbassare la guardia e per questo dobbiamo rispettare le regole - ha detto Speranza - non siamo ancora in un posto sicuro - ha continuato - è un virus subdolo. I contagiati hanno superato la soglia dei 13 milioni e i deceduti sono oramai più di mezzo milione. È del tutto evidente che non possiamo abbassare la guardia. Non dividiamoci su questo, vi prego".

"Il dato dei contagiati cresce ovunque, nel nostro pianeta il Covid ha colpito un cittadino ogni 650 abitanti dei circa 8 miliardi di abitanti della Terra. È un nemico che non abbiamo ancora sconfitto e continua a mietere vittime".