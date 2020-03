Coronavirus, Speranza: «Importante l’aiuto di tutti i cittadini»

“Dobbiamo lavorare insieme – ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza - il coronavirus si può battere, ma c'è bisogno di un grande lavoro da fare insieme. La Regione Lombardia sta facendo tutto il possibile, ha il massimo sostegno del Governo, siamo uniti in questa battaglia, abbiamo bisogno, però, di un aiuto fortissimo da parte dei nostri concittadini, perché le istituzioni devono fare la loro parte e la faranno fino in fondo, ma questa sfida si può vincere soltanto se ci saranno comportamenti corretti da parte di tutti i cittadini. Abbiamo bisogno di un sostegno vero, abbiamo costruito tutti insieme un messaggio che va in questa direzione. Piccoli gesti quotidiani, come smettere di dare la mano, smettere di abbracciare nei contesti sociali, provare ad avere sempre almeno un metro di distanza dalle altre persone. Sono piccoli atti quotidiani che non costano nulla, ma che possono davvero essere decisivi per vincere questa sfida. E sono convinto che insieme ce la faremo”.