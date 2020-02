Coronavirus, il sindaco Sala su Fb: «Milano non si ferma»

«Milano, milioni di abitanti, facciamo miracoli ogni giorno, abbiamo ritmi impensabili, ogni giorno portiamo a casa risultati importanti. Perché ogni giorno non abbiamo paura». Così recita il video pubblicato oggi sui social dal sindaco Beppe Sala per “motivare” la città che sta fronteggiando l'emergenza coronavirus. “Milano non si ferma, l'Italia non si ferma”, conclude il video citando tutte le maggiori città italiane.Per approfondire: Coronavirus, Salvini al Quirinale da Mattarella