Coronavirus, il sindaco di Milano Sala contro la Dad in Lombardia

Milano, 22 ott. (askanews) - "Siamo favorevoli a un'alternanza tra didattica in presenza e a distanza ma a nostro avviso oggi sarebbe sbagliato, una sconfitta tornare immediatamente a una didattica a distanza per le scuole superiori".

Il sindaco di Milano, Beppe Sala si schiera apertamente contro un ritorno alla didattica a distanza per le scuole lombarde. Ne ha parlato in un video sulla sua pagina Facebook in cui ha ribadito la posizione contraria dei sindaci lombardi all'ordinanza del presidente Fontana in cui prevede il ritorno alla dad per le scuole secondarie superiori.

"Il nostro obiettivo - ha detto Sala - è cancellare questa misura e poi vedremo perché qui non si può fare altro che vedere la situazione passo per passo".

Sala infine ha toccato anche il problema degli enormi ritardi da parte di Ats nell'esecuzione dei tamponi per le famiglie con sospetti positivi, in quarantena per giorni senza ricevere comunicazioni e poi sulla situazione nelle Rsa, ribadendo l'invito alle persone anziane a restare in casa.

"Una cosa che abbiamo fatto con Fondazione Amplifon e Cisco - ha detto - è stata dotare le Rsa di un sistema di videocomunicazione per permettere agli anziani di comunicare con i propri parenti fuori, dopodiché ho dato disposizione per riattivare il sistema di volontariato per portare la spesa e il cibo a casa dei nostri anziani in particolare".