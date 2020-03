Coronavirus, sindaci in prima linea (con qualche eccesso)

In questo difficile momento di emergenza sanitaria, tra restrizioni e regole anti contagio, sono tanti i sindaci che usano i social per lanciare appelli ai cittadini, invitandoli a restare a casa. C'è chi sbotta su Facebook, snocciolando tutti i “non validi” motivi per i quali la gente continua a uscire. C'è chi, come il sindaco di Bari Decaro, che va in giro per la sua città ad “acciuffare” le persone per riportarle a casa. E c'è il primo cittadino di Napoli, Luigi de Magistris, che indossa tuta protettiva e maschera per sanificare le vie della città con le sue stesse mani.