Coronavirus, la Sicilia si isola contro la pandemia di Covid-19

Palermo, 16 mar. (askanews) -"Ho appena sentito il ministro dell'Interno Lamorgese e il

prefetto di Messina, Librizzi; abbiamo concordato le misure da adottare sui passeggeri, non sappiamo quanti saranno, in arrivo dal Nord in Sicilia".

La Sicilia si isola contro la pandemia di Covid-19. Accogliendo la richiesta del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, il ministro dei Trasporti Paola De Micheli ha disposto la sospensione dei collegamenti e dei trasporti ordinari delle persone da e per l'isola, mantenendo regolare invece il solo trasporto merci.

L obiettivo è limitare al massimo il rischio di possibili fonti di contagio provenienti dall'esterno della Sicilia. Nel decreto si specifica che le persone possono viaggiare su navi adibite al trasporto merci esclusivamente per dimostrate ed improrogabili esigenze, previa autorizzazione del Presidente della Regione. Sono consentiti poi gli spostamenti via mare per i passeggeri da Messina per Villa San Giovanni e Reggio Calabria e viceversa, per comprovate esigenze di lavoro, di salute o per situazioni di necessità. Per il trasporto aereo, attivi solo due voli al giorno A/R Roma-Catania e Roma-Palermo. Per i collegamenti ferroviari diurni, invece, è previsto il mantenimento dei collegamenti

minimi essenziali mediante un solo treno intercity al giorno Roma/Palermo e viceversa.

"Nello Stretto di Messina, allo sbarco e alla stazione ferroviaria - ha concluso Musumeci - sono collocati i volontari della Croce rossa, il personale sanitario della Regione, la

Protezione civile, il Corpo forestale, le Forze dell'ordine, per controllare ogni passeggero, per compilare il modulo, per seguire il protocollo. Serve la collaborazione di tutti, a cominciare da chi arriva in Sicilia che non deve vanificare lo sforzo compiuto in questi giorni da tutta la comunità regionale".

Sono stati soppressi, infine, anche tutti i servizi di trasporto automobilistici interregionali.