Coronavirus, la Sicilia autoproduce mascherine e gel igienizzante

Roma, 27 mar. (askanews) - Ecco le mascherine chirurgiche, le visiere 3D e il gel igienizzante made in Sicily. Dal governo Musumeci è arrivato il via libera alla produzione del materiale per contrastare il Covid-19 con i prototipi che erano stati consegnati alcuni giorni fa dal Distretto Produttivo Meccatronica.

La Protezione civile regionale è stata autorizzata a far partire gli ordinativi per le forniture per i medici degli ospedali pubblici progettate dalle aziende del Distretto che ha creato due tipologie di filiere: orizzontale, per la produzione massiva di mascherine e diverse filiere verticali per la progettazione, prototipazione e industrializzazione di dispositivi ad alta tecnologia da fornire a tutti gli ospedali siciliani.

Antonello Minèo presidente del Distretto Meccatronica: "Siamo andati per ordine di fabbisogno, prima le mascherine chirurgiche, indispensabili, la produzione è partita, la Protezione civile ha già fatto un primo ordine di 100mila mascherine e i tecnici stanno lavorando in sinergia con la sanità, stiamo rilevando il fabbisogno di tutta la macchina sanitaria regionale".

Mascherine in tessuto: "Il successo raggiunto dalle filieri tessili del Distretto è che hanno realizzato mascherine in tessuto lavabile, questo aiuta perché ogni operatore medico avrà due mascherine quindi potrà avere un autonomia per diverse settimane di servizio".

Attivata anche la filiera trasversale della logistica per la consegna in tempi rapidi in tutta l'isola. Oltre alle prime 100mila mascherine, in 5 giorni arriveranno 25mila chili di gel igienizzante e a breve i primi 1.000 schermi protettivi 3D per i chirurghi.