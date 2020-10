Coronavirus, nelle scuole italiane 5.793 studenti contagiati

Milano, 15 ott. (askanews) - Nelle scuole italiane, al 10 ottobre, si contano in totale 7.096 contagiati. Di questi la maggior parte sono studenti 5.793,(0,080%), 1.020 sono docenti e 283 sono personale non docente. Sono i dati forniti dal Ministero della pubblica istruzione che ha dato il via da qualche settimana, basandosi sulle segnalazioni dei presidi, ad un monitoraggio dell'andamento del coronavirus.

A un mese dai primi ritorni sui banchi, le domande su quanto la riapertura delle scuole avrebbe inciso sull'onda epidemica iniziano ad avere qualche prima risposta secondo l'Istituto superiore di Sanità.

"I dati odierni confermano che la trasmissione del virus a scuola è limitata rispetto a quella che avviene in comunità - ha detto il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro - perciò è ancor più importante monitorare e rispettare le regole anche al di fuori del mondo scolastico".