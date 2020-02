Coronavirus, scuole chiuse in Lombardia fino al primo marzo

Roma, 24 feb. (askanews) - Scuole chiuse, in tutta la Lombardia, per una settimana, fino al primo marzo. La decisione, presa "a livello prudenziale", spiega il sindaco di Milano Giuseppe Sala - che ha chiesto l'estensione all'intera regione della misura adottata nel capoluogo lombardo - arriva con l'aumento del numero dei contagi del nuovo coronavirus che vede 10 comuni in isolamento nell'area del lodigiano .

Un professore, Umberto Corsale, sull'uso della maschera: "Devo dire, senza esagerare, nei luoghi più affollati la metto. Bisogna stare attenti".