Coronavirus, Sala: sanificazione strade, chiusi parchi recintati

Milano, 13 mar. (askanews) - "Da oggi Amsa sta procedendo alla sanificazione delle principali piazze e vie della città". Ad annunciarlo conun videomessaggio sulla sua pagina Facebook il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. "Vi capiterà di vedere mezzi in piazza Duca d'Aosta, via Lorenteggio viale Cassala o all'Arco della Pace. Estenderemo questa attività a tutta la città" ha detto ringraziando "tutto il personale di Amsa che fa questo lavoro non certo semplice in questi difficili giorni".

Anche i mezzi del trasporto pubblico locale vengono quotidianamente sanificati. "Ogni sera - ha detto il sindaco - ogni singolo mezzo di Atm viene sanificato in tutti i punti di contatto e anche qua grazie al personale di Atm che non molla"

Inoltre il sindaco ha annunciato una ordinanza con cui chiuderà i parchi recintati da domani mattina. "E' necessario farlo - ha detto - ovviamente parlo dei parchi recintati: non possiamo estendere la stessa regola ai parchi non recintati - ha aggiunto - ma invito tutti a un comportamento in linea con le regole stabilite".

TIMECODE

Ups da 00.00.13 da oggi a 00.01.25 stabilite

GRAZIE!