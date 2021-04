Coronavirus, Rt nazionale in lieve aumento a 0.85: Campania a 1.08, Friuli Venezia Giulia a 0.71

Il Report settimanale ministero-Iss segnala l'indice Rt di trasmissibilità del Covid-19nel periodo 19-25 aprile in aumento a 0.85. Il dato più elevato si registra in Campania con 1.08, il più basso in Friuli Venezia Giulia con 0.71. Ecco i dati di regioni e province autonome.