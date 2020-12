Coronavirus, Rt nazionale in calo a 0.82: il più alto in Molise con 1.48

Il Report settimanale ministero-Iss segnala l'indice Rt di trasmissibilità del Covid-19nel periodo 30 novembre-6 dicembre. La media nazionale dell'Rt è 0.82, il più elevato in Molise con 1.48. Il più basso in Basilicata.PER APPROFONDIRE: Coronavirus, Rt nazionale scende a 0.82, il più elevato in Molise: 1.45. Diminuiscono terapie intensive e ricoveri