Coronavirus, Rt nazionale a 1.09: 14 regioni e una pa sopra 1, Lombardia a 1.39

Il Report settimanale ministero-Iss segnala l'indice Rt di trasmissibilità del Covid-19 nel periodo 4-10 gennaio. La media nazionale dell'Rt sale a 1.09, il dato più elevato in Lombardia con 1.39, il più basso in Campania con 0.85. Quattordici regioni e una provincia autonoma hanno un Rt sopra 1, una pari a 1. Ecco i dati delle regioni e delle due province autonome di Bolzano e Trento. PER APPROFONDIRE: «Dati vecchi». Perché la Lombardia deposita il ricorso al Tar del Lazio contro la zona rossa