Coronavirus, a Roma uno show itinerante nei quartieri popolari

Roma, 20 apr. (askanews) - Se Maometto non va alla montagna, la montagna va da Maometto. Così, a Roma, in alcuni quartieri popolari, l'intrattenimento arriva direttamente nei cortili dei condomini, con le persone che possono godersi dal balcone o dalla finestra di casa uno spettacolo con il violinista elettrico Andrea Casta e il comico Antonio Giuliani.

Dopo Corviale, questa volta è toccato a San Basilio, seconda tappa del progetto "Sotto lo stesso Cielo Tour - Musica, risate e solidarietà ai tempi del Coronavirus", dell'associazione Salvamamme che aiuta le famiglie fragili della Capitale.

Andrea Casta: "É uno spettacolo molto popolare, abbiamo un dj, io suono canzoni dance, cerchiamo di farli ballare dalla finestra, c'è il cabaret con un comico, e abbiamo ospite un altro musicista locale, del quartiere, abbiamo uno spazio aperto". "La gente sta reagendo bene, in una condizione normale si esce per andare a teatro, al pub, al cinema, in questo caso gli portiamo a casa lo spettacolo dal vivo, avere una vibrazione live in casa propria da un vero palcoscenico è una cosa diversa che vedere l'intrattenimento in tv".

Arrivano richieste da tanti quartieri di Roma. Antonio Giuliani:

"Io dico che è meglio non farne più, perché vuol dire che torniamo a una vita normale, quindi farli questi spettacoli ma magari per strada con la gente a un metro o due all'aperto, sempre gratuitamente".

Uno spettacolo pensato solo per le periferie e i quartieri popolari: "Avere questa gente è meglio che avere i ricchi affacciati in galleria a teatro, infatti in quei quartieri non ci andiamo".