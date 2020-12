Coronavirus, Rezza: «Indice Rt scende, ma posti letto sopra la soglia critica»

«Questa settimana si osserva una leggera diminuzione dell'incidenza di casi di Covid-19 a livello nazionale, ma l'incidenza resta elevata: intorno a 450 casi per 100mila abitanti. E addirittura in alcune aree del paese, in controtendenza, si nota un aumento dell'incremento», spiega il direttore del Dipartimento della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, commentando i dati della Cabina di regia. «Rimane al di sopra della soglia critica l'occupazione dei posti letto sia in area medica che in terapia intensiva. Quindi - conclude - nonostante la leggera flessione dell'indice Rt che si colloca a 0,82 bisogna continuare a mantenere comportamenti estremamente prudenti evitando le aggregazioni».