Coronavirus: reddito di emergenza anche per lavoro nero. Il video forum 03 aprile 2020

Ha suscitato un dibattito vivace la proposta del Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo di estendere un reddito di emergenza a chi svolge lavoro in nero. Per Catalfo nessuno deve perdere il lavoro e le garanzia va estesa a chi è stato assunto dopo il 23 febbraio. Se n'è parlato nel corso de Il Sole Risponde, il videoforum del Sole 24 Ore trasmesso sul sito web e sulle pagine social della testata. Nel corso del videoforum si è parlato anche di risparmio e delle scelte giuste da fare in questa fase di turbolenza di mercato.