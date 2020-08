Coronavirus, rallenta la crescita: +878 positivi al 25 agosto

Milano, 26 ago. (askanews) - Il 25 agosto ha fatto registrare un piccolo rallentamento nella crescita della curva epidemiologica in Italia che, comunque, continua a salire: sono 878 i nuovi positivi accertati al Sars-Cov2 nelle ultime 24 ore a fronte di 72.341 tamponi effettuati per un valore dell'1,2% circa.

I morti sono stati 4, per un totale di 35.445.

Ci sono poi 1.058 pazienti ricoverati con sintomi negli ospedali italiani, 66 in terapia intensiva oltre a 18.590 persone in isolamento domiciliare. Complessivamente gli attualmente positivi in Italia, sono 19.714.

L'attenzione è puntata sulle regioni che stanno registrando incrementi di casi "d'importazione" come la Sicilia, per i contagi accertati tra i migranti ospitati negli hotspot e la Campania che denuncia diversi "contagi di ritorno" tra chi è andato in vacanza in zone "a rischio".

Tra queste, ora, c'è anche la Sardegna. Preoccupa il focolaio Billionaire il locale alla moda di Flavio Briatore, con 58 positivi accertati tra i personale; lo stesso titolare è ricoverato al San Raffaele di Milano per una polmonite anche se il comunicato ufficiale del suo staff non fa esplicito riferimento al Covid-19.

C'è poi il caos scuola, ci sono i primi positivi tra gli insegnanti che si sono sottoposti ai test di screening in vista della riapertura, un'altra gatta da pelare per il governo assieme a banchi e protocolli di sicurezza. L'ultimo trend dopic è l'uso delle mascherine durante le lezioni in classe, su cui non tutti sono d'accordo.

A livello mondiale, intanto, c'è qualche buona notizia; secondo l'Oms, infatti, la pandemia sta rallentando un po' dappertutto con un calo generalizzato di circa il 5% per i contagi e del 12% per i decessi.