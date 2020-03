Coronavirus, Raggi:al via ultima fase demolizione Tangenziale Est

Roma, 10 mar. (askanews) - "Proviamo a dare un senso di normalità in questo momento così delicato. Ieri notte, nel piazzale della Stazione Tiburtina, è iniziata l'ultima fase della demolizione della Tangenziale Est": con questo messaggio, postato sui social, la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha annunciato il proseguimento dei lavori di demolizione della Tangenziale Est, dodici ore dopo l'annuncio di Conte di misure ristrettive per tutta Italia per evitare il propagarsi del contagio del nuovo coronavirus.