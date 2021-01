Coronavirus, quanto colpisce ogni 100mila abitanti: il più alto in Veneto con 856

Negli ultimi 14 giorni il report della Cabina di regia segnala in media 369 casi ogni 100mila abitanti in Italia. Ecco l'incidenza in regioni e province autonome: la più alta in Veneto con 856 casi ogni 100mila abitanti, la più bassa in Toscana con 167.PER APPROFONDIRE: Coronavirus: terapie intensive sopra la soglia critica, Rt a 1.09. Tre regioni in zona rossa, 12 arancioni