Negli ultimi 14 giorni il report della Cabina di regia segnala in media 273 casi ogni 100mila abitanti in Italia. In media dunque nel Paese sono state colpite dal nuovo coronavirus negli ultimi 14 giorni 273 persone ogni 100mila abitanti Incidenza in regioni e province autonome: la più alta a Bolzano con 1.270 casi ogni 100mila abitanti, la più bassa in Valle d'Aosta con 121.