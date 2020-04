Coronavirus, Protezione civile: 2937 nuovi contagi, 727 decessi

Roma, 1 apr. (askanews) - Ad oggi sono 80.572 le persone positive a coronavirus in Italia. Lo comunica nel consueto punto stampa delle 18 il Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli. Arrivano così a quota 110.574 i casi totali in Italia da inizio emergenza, inclusi i deceduti (13.155) e i guariti (16.847).

Sono 727 i malati di covid-19 deceduti nelle ultime 24 ore. Per un totale di 13.155.

I malati di covid-19 ricoverati in terapia intensiva sono oggi 4.035. Degli attuali 80.572 positivi al coronavirus, ha precisato, 28.403 sono ricoverati con sintomi, 4.035 in terapia intensiva e 48.134 in isolamento domiciliare.

"I guariti sono 1.118" per un totale di guariti che arriva a quota 16.847.