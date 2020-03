Coronavirus, Protezione Civile: 2706 i contagiati, +443 da ieri

Roma, 4 mar. (askanews) - "Cominciamo dal numero dei guariti che sono 116 oggi. Il numero complessivo passa a 276, il numero dei deceduti è 28 (17 in Lombardia, 5 in Emilia Romagna, 2 nelle Marche, 3 in veneto, 1 in Puglia". È il bilancio tracciato dal commissario della Protezione Civile Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa alla Protezione Civile.

"I contagiati sono 2706 - ha sottolineato - di questi 1064 in isolamento domiciliare, 1344 sono ricoverati con sintomi e 295 sono in terapia intensiva. Il dato complessivo delle regioni maggiormente affette dal coronavirus è di 1497 positivi in Lombardia (55% del totale), 516 in Emilia Romagna pari al 19% del totale) e in veneto 345 pari al 12% del totale. Il resto è distribuito tra tutte le altre regioni del nostro Paese".