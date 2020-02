Coronavirus: primi aiuti per turismo, fisco e mutui

Arriva il primo decreto legge con tamponare l'impatto sull'economia dell'emergenza coronavirus: misure per turismo, fisco e mutui. Per tutti slitta al 30 settembre l'invio del 730 precompilato. Rimborso ai contribuenti in credito il mese successivo alla presentazione. Per il turismo è stata prevista la sospensione dei versamenti di ritenute e contributi. Scattano i rimborsi per titoli di viaggio e pacchetti turistici annullati, anche sotto forma di voucher, utilizzabili entro un anno. Per tutte le Pmi proroga al 15 febbraio 2021 degli obblighi sulle segnalazioni di allerta per prevenire le crisi d'impresa. Sospensione delle rate dei mutui prima casa in caso di sospensione dal lavoro, riduzione dell'orario per almeno 30 giorni. L'anno scolastico sarà valido anche nel caso si facciano meno di 200 giorni di lezione per le misure di prevenzione dal coronavirus. Per i dipendenti pubblici, equiparati ai giorni di servizio le assenze imposte dai provvedimenti di contenimento del coronavirus. Estesa la platea della Carta famiglia in Lombardia e Veneto: spetta anche ai nuclei con un figlio (prima limite di tre figli). Nella zona rossa rinviato fino al 30 aprile il pagamento delle utenze di acqua, luce, gas e Tari. Stop anche al canone tv in bolletta. Sospensione al 30 aprile anche per premi Rc auto e contributi previdenziali nella zona rossa. Torna la cassa integrazione in deroga. Per autonomi, artigiani, commercianti, professionisti e collaboratori con attività sospese: 500 euro mensili per tre mesi. Sul fronte della pace fiscale, slittano al 1° giugno le rate (scadenza 28 febbraio 2020) per la rottamazione ter e al 31 marzo 2020 per saldo e stralcio. Sospese per 12 mesi le rate dei rimborsi con scadenza non oltre il 31 dicembre 2020. Si allungano i piani di ammortamento. Divieto per i sindaci di adottare ordinanze anti emergenza. Possibilità che resta invece per Stato e Regioni. Nella zona rossa sospese fino al 30 marzo le udienze di procedimenti civili, amministrativi e della Corte dei conti.