Coronavirus, prime ore di "coprifuoco" in Lombardia

Milano, 23 ott. (askanews) - Prime ore di "coprifuoco" in tutta la Lombardia a causa del dramamatico incremento dei numeri della pandemia di Covid-19, in particolare di quelli relativi a ricoveri in terapia intensiva e decessi. Qui siamo sui navigli, a Milano, luogo simbolo della "movida" milanese; immagini spettrali che rievocano il lockdown della primavera.

Dalle 23 alle 5 del mattino, almeno fino al 13 novembre, negozi chiusi e tutti a casa per il blocco delle attività e degli spostamenti in tutta la regione, salvo motivi di lavoro, salute e necessità, previa compilazione di una nuova autocertificazione; per i trasgressori previste multe fino a 3mila euro.

I commercianti però non ci stanno, "per noi - dicono - questa è un'altra mazzata".

A essere colpiti sono soprattutto i giovani e gli studenti universitari che, solitamente, affollano i locali fino a tarda ora.

Intanto anche la regione Campania si prepara alle chiusure anticipate dopo che il governatore Vincenzo De Luca ha firmato la nuova ordinanza con ulteriori misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19