Coronavirus, prevenzione e quarantena: le regole fuori dall'area rossa

Misure di prevenzione, disinfettanti e pulizia: sono i punti salienti dell'ordinanza con le regole per fermare il coronavirus fuori dalle zone rosse. I sindaci e le associazioni di categoria devono promuovere la diffusione di informazioni sulle misure igienico sanitarie da adottare. Ecco le regole da rispettare a scuola, nelle università, negli uffici delle pubbliche amministrazioni. Cosa devono fare le imprese del trasporto pubblico o come comportarsi nei concorsi. Poi le regole di quarantena per chi ha soggiornato, in Italia o all'estero, in zone a rischio infezione da coronavirus.