Coronavirus, positivo trasportato in elicottero: è la prima volta

Roma, 31 ago. (askanews) - Trasportato un paziente affetto da polmonite e positivo al Covid-19 grazie a un elicottero dell'Aeronautica Militare. L'uomo, un sessantanovenne, è stato trasportato da Olbia a Cagliari, per essere poi immediatamente ricoverato presso l'ospedale "G. Brotzu".

Il paziente è stato trasportato in bio-contenimento a bordo di una speciale barella isolata fornita dal 118 e assistito costantemente da una equipe medica. E' la prima volta che un elicottero HH-212 dell'Aeronautica Militare viene utilizzato per effettuare un trasporto in bio-contenimento.