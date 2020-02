Coronavirus, positiva collaboratrice Fontana. Il governatore: vado in isolamento

La conferenza stampa in Regione? «Annullata perché una mia stretta collaboratrice ha contratto il virus», ha confermato il governatore Attilio Fontana in diretta su Facebook.“Da oggi qualcosa cambierà - dice in un video su Facebook, rendendo noto il caso di positività della sua collaboratrice - perché anche io mi atterrò alle istruzioni date dall'Istituto superiore della sanità, per cui per due settimane cercherò di vivere in sorta di auto-isolamento che soprattutto preservi le persone che lavorano con me».Per approfondire: