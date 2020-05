Coronavirus: dal plasma speranze, ma resta il nodo donatori di Marco lo Conte 04 maggio 2020

In attesa di un vaccino in grado di proteggere la popolazione dal coronavirus, le strutture sanitarie stanno mettendo a fattor comune le esperienze sull'efficacia delle terapie messe in campo in questi mesi. Tra quelle che offrono gli spunti più interessanti c'è l'utilizzo del plasma somministrato ai contagiati, cura che ha dato buoni frutti in diversi ospedali anche se resta la difficoltà strutturale a reperire dai pochi donatori plasma sufficiente per curare i malati. Se n'è parlato a Il Sole Risponde, il videoforum trasmesso sul web e sulle pagine social del Sole 24 Ore. Ospite di Marco lo Conte Antonio Ferro, direttore del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento e vice presidente della Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica.