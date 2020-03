Coronavirus, perché serve un’informazione di qualità di Marco lo Conte 16 marzo 2020

L'esplosione della pandemia da coronavirus ha riproposto il primato della scienza sulle soluzioni fai d te, che negli ultimi anni i social hanno amplificato. E di conseguenza è esplosa l'attenzione per un'informazione seria e certificata, sia in tv che in radio, sul web o sulla carta stampata, con un aumento dell'audience ovunque. L'emergenza da coronavirus mette da parte i sensazionalismi e premia la capacità di fornire una qualità rischiava di passare in secondo piano. Su questo tema Marco lo Conte ha intervistato ANDREA Martella, sottosegretari9 alla Presidenza del Consiglio, nel corso del videoforum “Il Sole Risponde”. Eccone un frammento