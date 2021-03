Coronavirus, Pasqua in zona rossa per tutti: ecco le regole da rispettare

In base alle regole contenute nel decreto legge 30/2021 nelle festività pasquali – dal 3 al 5 aprile - in tutta Italia si applicano le restrizioni da zona rossa. Ecco le regole da rispettare, dagli spostamenti alle messe, alle indicazioni per chi è separato o divorziato.